Чемпиону мира, которому пророчат победу над Усиком, поставили жесткий ультиматум
- Джей Опетая 8 марта проведет бой против Брэндона Глентона, но неизвестно, будет ли титул IBF на кону.
- Опетая должен выбрать, или защищать титул IBF, или бороться за пояс промоутера Zuffa, но не за оба.
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая 8 марта проведет бой против Брэндона Глентона. Поединок боксера, которого часто называют потенциальный соперником Александра Усика, должен был быть титульным.
Пока неизвестно, будет ли на кону боя Опетаи и Глентона титул IBF. Об этом сообщил эксперт ESPN Сальвадор Родригес.
Что известно о бое Джея Опетеи?
По его информации, Международная боксерская федерация (IBF) попросила Джея принять решение относительно титула, за который он будет бороться в этот уик-энд.
Непобедимый спортсмен из Австралии может либо защитить титул IBF, или бороться за пояс промоутера Zuffa, но не за оба.
Как известно, 8 марта Опетая в бою против Глентона дебютирует на шоу Zuffa Boxing, которое основали генеральный директор UFC Дэйна Уайт и инвестор Турки Аль-Шейх. Победитель поединка должен стать первым чемпионом в истории организации.
Следует отметить, что в феврале издание Everything Boxing информировало, что Zuffa Boxing позволит Опетаи объединять титулы.
Джей Опетая: какой рекорд боксера?
30-летний Опетая выступает в первом тяжелом весе (крузервейт) и владеет титулом чемпиона IBF с 2022 года. По данным BoxRec, на счету австралийца 29 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом.
Предыдущий раз боксер выходил в ринг в начале декабря 2025 года, когда нокаутировал немца Гусейна Джинкару.
Опетая ранее анонсировал о планах подняться в супертяжелый вес. Он утверждал, что заинтересован в поединке с Александром Усиком, который сейчас является обладателем титулов WBC, WBA и IBF.
Ряд экспертов считают, что австралиец может нанести украинцу первое поражение в карьере. Так, бывший чемпион мира Майрис Бриедис, которого Усик в свое время одолел, выразил уверенность, что Опетая победит украинца.
Однако Опетая в комментарии The Ring заявил, что хочет боя с Дэвидом Бенавидесом, который решил сменить весовую категорию и подняться в крузервейт.