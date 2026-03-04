Чемпиону мира, которому пророчат победу над Усиком, поставили жесткий ультиматум

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая 8 марта проведет бой против Брэндона Глентона. Поединок боксера, которого часто называют потенциальный соперником Александра Усика, должен был быть титульным.

Пока неизвестно, будет ли на кону боя Опетаи и Глентона титул IBF. Об этом сообщил эксперт ESPN Сальвадор Родригес.

Что известно о бое Джея Опетеи?

По его информации, Международная боксерская федерация (IBF) попросила Джея принять решение относительно титула, за который он будет бороться в этот уик-энд.

Непобедимый спортсмен из Австралии может либо защитить титул IBF, или бороться за пояс промоутера Zuffa, но не за оба.

Как известно, 8 марта Опетая в бою против Глентона дебютирует на шоу Zuffa Boxing, которое основали генеральный директор UFC Дэйна Уайт и инвестор Турки Аль-Шейх. Победитель поединка должен стать первым чемпионом в истории организации.

Следует отметить, что в феврале издание Everything Boxing информировало, что Zuffa Boxing позволит Опетаи объединять титулы.

Джей Опетая: какой рекорд боксера?