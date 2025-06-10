Топовый непобедимый боксер хочет подняться в хевивейте ради Усика

В воскресенье, 8 июня, Джей Опетая вышел в ринг против итальянского соперника Клаудио Скуео. Австралийский боксер успешно защитил свой чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе.

В Австралии поклонники бокса увидели битву непобедимых до сих пор боксеров. Однако в тот вечер бокса один из них потерпел дебютное поражение.

Интересно Усик признался, прокручивает ли в голове будущий реванш с Дюбуа

Амбиции Опетаи

Итальянец Клаудио Скуео был нокаутирован Джеем Опетаей в 5-м раунде. Австралийский чемпион мира разрушительным правым хуком всколыхнул соперника, который не смог больше продолжить бой.

Рефери зафиксировал досрочную победу действующего чемпиона мира по версии IBF. Опетая оформил свою 28-ю победу в профессионалах (22 – нокаутом). Джей до сих пор не знает вкуса поражений.

После этой победы Опетая заговорил о предстоящей смене дивизиона. Джей хочет со временем подняться в весовой категории. Австралийский боксер заговорил о возможной битве с Александром Усиком, карьера которого находится уже на заре, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Я хочу подняться в супертяжелый дивизион, но не сейчас. Сначала я хочу провести объединительный поединок в крузервейте, а после этого двигаться выше. Усик? Конечно, мне интересно провести с ним бой в супертяжелом дивизионе. Попробуем сделать это, но сначала каждый из нас имеет бои в супертяжах и крузервейте соответственно,

– заявил Опетая.

Интересно, что ранее была информация, что Усик раздумывает над возвращением в крузервейт, где он мог встретиться с Джеем. Зато сейчас Александр готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года. Их второе противостояние состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". Этот поединок может стать одним из последних в карьере "Украинского Кота".