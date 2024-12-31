Новая "жертва" украинца: промоутер Джошуа удивил фамилией следующего соперника Усика

Известный промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением относительно следующего соперника для Александра Усика. Промоутер Энтони Джошуа назвал неожиданного оппонента для непобедимого украинца.

Эдди Хирн удивил своим выбором и назвал этого соперника "единственным боем", который он сейчас видит. Известный промоутер говорил о Джее Опетая, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Интересный соперник от Хирна

Промоутер Энтони Джошуа заявил, что этот поединок мог бы стать битвой стилей, а Опетая заслужил на встречу с непобедимым украинским боксером.

Что дальше ждет Усика? Единственный бой, который я сейчас вижу – это поединок против Джея Опетаи. Это будет замечательная битва стилей, но Опетаи надо заслужить на этот бой. Он может подняться в хевивейт и способен соревноваться в этой весовой категории. Это был бы замечательный поединок,

– заявил Хирн.

Напомним, что Усик получил вызов на реванш от Даниэля Дюбуа. Также в СМИ фигурирует информация, что потенциальным соперником украинца является еще китайский супертяжеловес Чжан Чжилей. Однако и Дюбуа, и Чжилей для шанса подраться с Усиком нужно победить в своих следующих боях, которые состоятся в один день – 22 февраля 2025-го года.

Кто такой Джей Опетая