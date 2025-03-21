Возможный соперник Усика проведет титульный бой: что известно

Джей Опетая в ближайшее время вернется на ринг. Австралийский боксер будет защищать чемпионские пояса IBF и Ring в тяжелом весе.

Соперником Джея Опетаи стал Клаудио Скуео. Малоизвестный итальянец, который также, как и австралиец, идет без поражений, сообщает 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.

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Когда состоится бой

Бой между Джеем Опетаей и Клаудио Скуео состоится в Голд-Кост в Австралии. Проведение титульного поединка запланировано на 13 мая 2025 года.

Опетая будет драться против Скуео / Фото Matchroom Boxing

Отметим, что Клаудио Скуео ранее дрался только в Италии. В прошлом году боксер завоевал титул чемпиона IBF Europe, одолев Никласа Рясанена из Финляндии.

Джей Опетая в последний раз дрался 8 января 2025 года. Австралийский боксер нокаутировал Дэвида Ньику в четвертом раунде поединка и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте.