Трезво оценил силы: чемпион мира бросил вызов Усику, но есть один нюанс
Александр Усик продолжает получать вызовы на бой после двух побед над Тайсоном Фьюри. Эти победы над "Цыганским королем" не отпугивают потенциальных соперников непобедимого украинца.
На этот раз о бое против Александра Усика высказался 29-летний австралийский боксер Джей Опетая. Ранее об этом возможном поединке высказывался промоутер Энтони Джошуа.
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Опетая мечтает о битве против Усика
Тогда Эдди Хирн рассказал, кого из боксеров хотел бы видеть следующим соперником непобедимого украинца. И назвал авторитетный промоутер фамилию Опетаи. Теперь сам боксер из Австралии взял слово и прокомментировал эти громкие заявления о встрече с Усиком, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Джей трезво оценил свои шансы и возможности на проведение этого боя против бывшего "абсолюта" хевивейта.
Я хочу этого боя, на все 100%, но мне нужно выполнить работу в следующем поединке. Я сейчас готовлюсь к боям за объединение титулов в крузервейте, думаю только об этом. Бой против Усика – это нечто другое, если он состоится. Очевидно, что это бой, о котором я могу только мечтать, поэтому это было бы замечательно. Мы бы сели с командой и приняли бы это решение, но сейчас это просто слухи,
– сказал Опетая.
Справка. Джей Опетая провел на профессиональном ринге 26 поединков, в которых одержал 26 побед (20 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг против британца Джека Мэсси, в котором оформил победу в 6-м раунде.
В комментарии Джей вспоминает свой следующий бой, который состоится уже 8 января 2025-го года. Опетая должен был провести обязательную защиту титула IBF против немца Хусейна Джинкары. Однако последний получил травму ноги и не сможет выйти в ринг против чемпиона мира. Его в ринге заменит 29-летний Дэвид Ньика из Новой Зеландии.
Интересно, что Опетая дрался в андеркарде первого боя Усика против Фьюри, который состоялся 18 мая 2024-го года в саудовском Эр-Рияде. Джей провел реванш против Майриса Бриедиса. Австралийский боксер снова победил по единогласному решению судей, получив вакантный пояс IBF и титул журнала The Ring в первом тяжелом весе.