Промоутер Эй Джея Эдди Хирн рассказал о разговоре со своим клиентом после такого вызова Джейка Пола. По словам известного менеджера, Энтони Джошуа готов разделить один ринг с боксером-блогером, пишет 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Джошуа готов принять вызов

Пол-младший нацелился на бой против бывшего чемпиона после победы над легендарным "Железным Майком", которая состоялась в середине ноября прошлого года.

Они уже говорили лично. Эй Джей сказал мне: "Конечно, я бы с ним дрался". Мы бы сделали это ради шоу. Джошуа готов драться с кем угодно. Если Пол захочет выступить и драться с Джошуа, ему понадобится соответствующая страховка,

– сказал Хирн.

Известный комментатор UFC Джо Роган назвал две версии, почему Пол не хочет драться с Джошуа в текущем году, а только в 2026-м.

Напомним, что в своем последнем бою Джошуа был нокаутирован Даниэлем Дюбуа, с которым хотел бы провести реванш. Также Энтони может стать запасным вариантом для Джозефа Паркера, если тот не подерется в ближайшее время с Александром Усиком за пояс WBO.

Сейчас за спиной Эй Джея 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения в 32-х проведенных поединках.