Промоутер Ей Джея Едді Хірн розповів про розмову зі своїм клієнтом після такого виклику Джейка Пола. За словами відомого менеджера, Ентоні Джошуа готовий розділити один ринг із боксером-блогером, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Джошуа готовий прийняти виклик

Пол-молодший націлився на бій проти колишнього чемпіона після перемоги над легендарним "Залізним Майком", яка відбулась у середині листопада минулого року.

Вони вже говорили особисто. Ей Джей сказав мені: "Звичайно, я б з ним бився". Ми б зробили це заради шоу. Джошуа готовий битися з ким завгодно. Якщо Пол захоче виступити і битися з Джошуа, йому знадобиться відповідна страховка,

– сказав Хірн.

Відомий коментатор UFC Джо Роган назвав дві версії, чому Пол не хоче битись із Джошуа у поточному році, а лише у 2026-му.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Джошуа був нокаутований Даніелем Дюбуа, з яким хотів би провести реванш. Також Ентоні може стати запасним варіантом для Джозефа Паркера, якщо той не поб'ється найближчим часом із Олександром Усиком за пояс WBO.

Наразі за спиною Ей Джея 28 перемог (25 – нокаутом) та 4 поразки у 32-х проведених поєдинках.