Джошуа отреагировал на вызов скандального блогера-боксера, который надрал задницу "Железному Майку"
- Джейк Пол вызвал на бой Энтони Джошуа после победы над Майком Тайсоном.
- Энтони Джошуа готов принять вызов Пола, обсуждая это с промоутером Эдди Хирном.
- Джо Роган предположил, что Пол может не желать боя с Джошуа до 2026 года.
- Джошуа имеет 28 побед (25 нокаутом) и 4 поражения в своей карьере.
Одиозный боксер-шоумен Джейк Пол неожиданно для всех вызвал в ринг бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Британский боксер уже отреагировал на предложение обидчика Майка Тайсона.
Промоутер Эй Джея Эдди Хирн рассказал о разговоре со своим клиентом после такого вызова Джейка Пола. По словам известного менеджера, Энтони Джошуа готов разделить один ринг с боксером-блогером, пишет 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.
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Джошуа готов принять вызов
Пол-младший нацелился на бой против бывшего чемпиона после победы над легендарным "Железным Майком", которая состоялась в середине ноября прошлого года.
Они уже говорили лично. Эй Джей сказал мне: "Конечно, я бы с ним дрался". Мы бы сделали это ради шоу. Джошуа готов драться с кем угодно. Если Пол захочет выступить и драться с Джошуа, ему понадобится соответствующая страховка,
– сказал Хирн.
Известный комментатор UFC Джо Роган назвал две версии, почему Пол не хочет драться с Джошуа в текущем году, а только в 2026-м.
Напомним, что в своем последнем бою Джошуа был нокаутирован Даниэлем Дюбуа, с которым хотел бы провести реванш. Также Энтони может стать запасным вариантом для Джозефа Паркера, если тот не подерется в ближайшее время с Александром Усиком за пояс WBO.
Сейчас за спиной Эй Джея 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения в 32-х проведенных поединках.