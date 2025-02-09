Зато боец и блогер получил нового соперника. Другой мексиканский боксер выразил желание драться с обидчиком Майка Тайсона, сообщает 24 канал.

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Кто бросил вызов Полу

После того, как бой против Сауля Альвареса был отменен. Джейк Пол в своем инстаграме опубликовал сообщение, где обвинил Канело в срыве поединка.

Энди Руис-младший в комментариях к публикации обратился с предложением к американскому блогеру. Бывший чемпион мира предложил провести поединок.

Я готов драться, брат. Позвольте мне, это сделать. Это будет честью для моих фанатов и моего мексиканского народа,

– написал Руис-младший.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что бой Альварес – Пол может состояться в мае 2025 года. Канело должен был драться с блогером перед поединком с Теренсом Кроуфордом.

Сауль Альварес подписал долгосрочный контракт с Rhiyad Season. Из-за чего противостояние Канело с Джейком Полом было отменено.