Натомість боєць та блогер отримав нового суперника. Інший мексиканський боксер висловив бажання битись з кривдником Майка Тайсона, повідомляє 24 канал.

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Хто кинув виклик Полу

Після того, як бій проти Сауля Альвареса було скасовано. Джейк Пол у своєму інстаграмі опублікував допис, де звинуватив Канело у зриві поєдинку.

Енді Руїс-молодший у коментарях до публікації звернувся з пропозицією до американського блогера. Колишній чемпіон світу запропонував провести поєдинок.

Я готовий битися, брате. Дозвольте мені, це зробити. Це буде честю для моїх фанатів і мого мексиканського народу,

– написав Руїс-молодший.

Нагадаємо, що раніше у мережі з'явилась інформація про те, що бій Альварес – Пол може відбутись у травні 2025 року. Канело мав битись з блогером перед поєдинком з Теренсом Кроуфордом.

Про Сауль Альварес підписав довгостроковий контракт з Rhiyad Season. Через що протистояння Канело з Джейком Полом було скасовано.