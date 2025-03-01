Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Дональдом Трампом. После чего звезды мирового спорта начали комментировать этот политический инцидент.

К теме "Разберись с этим, малый": Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским

Джейк Пол поддержал Трампа

Одним из первых, кто стал на защиту главы США, стал уже бывший боксер Тайсон Фьюри. "Цыганский король", которому изрядно набил морду Александр Усик в 2024-м, сделал абсурдное заявление. Фьюри назвал Владимира Зеленского "малым", с которым попросил разобраться Дональда.

Также на защиту Трампа стал блогер-боксер Джейк Пол, который в ноябре прошлого года победил Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Пола-младшего в соцсети "Х".

Это не нападение. Это называется быть мужчиной, делать то, что лучше для нашей страны, исправлять огромные ошибки предыдущих администраций, которые не имели силы воли, но злые намерения финансировать войну, что убивает миллионы. Это называется спасать жизни солдат. Это означает прямо высказываться перед неуважительным и неблагодарным человеком – именно так и должно быть. Молодцы, великий Донни и Джей Ди Вэнс,

– написал Пол-младший.

Отметим, что во время встречи должно было быть подписано соглашение о полезных ископаемых. Напомним, что Трамп заявил, что "Зеленский не готов к миру". На фоне такой ссоры глава Штатов может остановить всю поддержку Украины. Это касается даже финальных поставок боеприпасов и оборудования, которые утвердила еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.