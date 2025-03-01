Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім після сварки з Дональдом Трампом. Після чого зірки світового спорту почали коментувати цей політичний інцидент.

До теми "Розберись з цим, малий": Ф'юрі підтримав Трампа після сварки з Зеленським

Джейк Пол підтримав Трампа

Одним із перших, хто став на захист очільника США, став вже колишній боксер Тайсон Ф'юрі. "Циганський король", якому добряче натовк пику Олександр Усик у 2024-му, вибав абсурдну заяву. Ф'юрі назвав Володимира Зеленського "малим", з яким попросив розібратись Дональда.

Також на захист Трампа став блогер-боксер Джейк Пол, який у листопаді минулого року переміг Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт Пола-молодшого у соцмережі "Х".

Це не напад. Це називається бути чоловіком, робити те, що найкраще для нашої країни, виправляти величезні помилки попередніх адміністрацій, які не мали сили волі, але злі наміри фінансувати війну, що вбиває мільйони. Це називається рятувати життя солдатів. Це означає прямо висловлюватися перед неповажною та невдячною людиною – саме так і має бути. Молодці, великий Донні та Джей Ді Венс,

– написав Пол-молодший.

Відзначимо, що під час зустрічі повинна була бути підписана угода про корисні копалини. Нагадаємо, що Трамп заявив, що "Зеленський не готовий до миру". На тлі такої сварки очільник Штатів може зупинити всю підтримку України. Це стосується навіть фінальних поставок боєприпасів і обладнання, які затвердила ще адміністрація колишнього президента США Джо Байдена.