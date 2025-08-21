Одиозный боксер-ютубер Джейк Пол получил своего следующего соперника. Возможный оппонент Александра Усика официально выйдет в ринг чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

Бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса состоится 14 ноября 2025 года на "State Farm Arena" в Атланте (США). Транслятором поединка станет платформа Netflix, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Интересно Проигнорировал Усика: влиятельный промоутер назвал самый большой бой в боксе

Что известно о бое Пол – Дэвис?

Интересно, что журналист авторитетного журнала The Ring называл другую дату боя Пола против Дэвиса – 15 ноября. По словам Майка Коппинджера, поединок Пол – Дэвис будет иметь выставочный характер.



Пол – Дэвис / Фото Netflix

Джейк Пол проведет бой против Дэвиса несмотря на то, что уже провел импровизированную дуэль взглядов с Александром Усиком, а также вел переговоры о встрече со звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. По информации Коппинджера, переговоры сорвались из-за проблем с транслятором.