І це не український чемпіон: потенційний суперник Усика дізнався свого наступного суперника
- Джейк Пол зустрінеться з Джервонтою Девісом у виставковому бою 14 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті, США, а трансляцію забезпечить Netflix.
- Девіс має вражаючий рекорд з 30 перемогами і однією нічиєю, тоді як Пол здобув 12 перемог і зазнав однієї поразки в 13 поєдинках.
- Перемовини Пола з Олександром Усиком та Ентоні Джошуа не відбулись через проблеми із транслятором.
Одіозний боксер-ютубер Джейк Пол отримав свого наступного суперника. Можливий опонент Олександра Усика офіційно вийде у ринг чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса.
Бій Джейка Пола та Джервонти Девіса відбудеться 14 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті (США). Транслятором поєдинку стане платформа Netflix, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.
Цікаво Проігнорував Усика: впливовий промоутер назвав найбільший бій у боксі
Що відомо про бій Пол – Девіс?
Цікаво, що журналіст авторитетного журналу The Ring називав іншу дату бою Пола проти Девіса – 15 листопада. За словами Майка Коппінджера, двобій Пол – Девіс матиме виставковий характер.
Джейк Пол проведе бій проти Девіса попри те, що вже провів імпровізовану дуель поглядів із Олександром Усиком, а також вів перемовини щодо зустрічі із зірковим британським супертяжем Ентоні Джошуа. За інформацією Коппінджера, перемовини зірвались через проблеми із транслятором.
- Востаннє Джервонта Девіс виходив у ринг 1 березня 2025 року, коли несподівано розписав нічию із земляком Ламонтом Роучем у Нью-Йорку.
- За спиною 30-річного американського "Танка" 31-н бій, у яких він здобув 30 перемог (28 – нокаутом) при одній мировій.
- Натомість Джейк Пол у середині листопада минулого року переміг легендарного Майка Тайсона. У своєму крайньому бою боксер-ютубер здолав у липні 2025-го Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Пол-молодший оформив 12 перемог (7 – нокаутом) та зазнав однієї поразки у 13-ти проведених поєдинках.