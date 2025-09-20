Джейк Пол уже совсем сошел с ума. Боксер-блогер назвал перечень своих будущих планов, в котором один из пунктов выглядит невыполнимым.

Американский боксер и блогер решил хайпануть на одном из своих планов. Джейк Пол стремится провести бой на Луне, передает 24 Канал со ссылкой на IFN.

Какие планы строит Джейк Пол?

Также среди трех пунктов Пола-младшего есть два реальных, один из которых как раз касается Усика. Джейк стремится стать чемпионом мира по боксу.

Менее реальным выглядит пункт "победа над абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком".

Напомним, что Джейк Пол уже узнал имя своего следующего соперника. Им стал Джервонта Дэвис. Их противостояние запланировано на 14 ноября 2025 года в Майами.

Главное о Джейке Поле?

28-летний американский боксер-блогер, который уже имеет за своей спиной 12 побед (7 – нокаутом) на профи-ринге и одно поражение от Томми Фьюри.

Также в его послужном списке уже есть триумф над легендарным Майком Тайсоном. "Железный Майк" рассказывал, как Джейк отбил ему память.

Последний раз Пол-младший выходил в ринг в июле 2025-го, когда по единогласному решению судей победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Что известно о возможном бое Пола с Усиком?

Джейк входит в список потенциальных соперников на финальном этапе окончания карьеры Усика. В команде Александра не отрицают того факта, что украинец может провести бой в октагоне по правилам ММА.

Директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявлял, что в следующем 2026-м году Усик может провести подобный бой. Его слова процитировало издание Seconds Out Boxing News.

"Джейк Пол сейчас проведет боксерский поединок. А потом посмотрим. Думаю, следующем году мы можем провести бой по правилам в ММА", – рассказывал Лапин.