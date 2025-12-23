Весь самолет в деньгах и оружии: Пол похвастался эпатажной фотографией после поражения от Джошуа

В ночь на 20 декабря 2025 года в Майами Джейк Пол был уничтожен в бою против Энтони Джошуа. Одиозный блогер даже после проигрышного поединка поделился со своими фанами скандальной фотографией.

В инстаграме Джейка Пола появилось фото из его частного самолета. Все бы ничего, если бы вокруг блогера не была разбросана целая куча денег и даже лежало оружие, информирует 24 Канал.

Какое фото выложил Пол после поражения от Джошуа?

Соперник Энтони Джошуа назвал это, что на фото, "американской мечтой". Пол-младший добавил мотивационную подпись к фотографии.

Американская мечта. Начните свою сегодня. Верьте в это. Неудача. Работай. Неудача. Учитесь. Неудача. Никогда не останавливайтесь,

– написал Джейк.



Пол в частном самолете / Фото из инстаграма Джейка

Что известно о бое Пол – Джошуа?

Бой длился неполные шесть раундов. По ходу пятой трехминутки Джейк дважды побывал в нокдауне, но сумел продолжать поединок.

В следующем раунде Пол в третий раз побывал на настиле ринга, поднялся на ноги, но рефери сигнализировал о досрочном окончании поединка.

Ранее сообщалось, что оба боксера гарантированно заработают по 50 миллионов долларов. Однако их доход возрастет от просмотра трансляций и так далее.

В каком состоянии Джейк Пол?

После боя стало известно, что Джошуа сломал челюсть Джейку в двух местах. После чего Полу провели срочную операцию, поставив титановые пластины, удалив при этом несколько зубов блогеру.

Интересно, что спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия сотрясения мозга у Пола, который не является профессиональным спортсменом.

После хирургического вмешательства Джейк вышел на связь. На его лице была кислородная маска.

Пол в кислородной маске: смотрите видео

Впоследствии Джейк выложил еще одно видео, в котором выглядел еще хуже. Пол сообщил об успешной операции и будущем восстановлении.

Привет всем. Просто хотел дать вам небольшое обновление. Операция прошла успешно. Врачи говорят, что все выглядит хорошо. Теперь мне придется быть на жидкой диете в течение следующих семи дней. Спасибо всем за ваши молитвы и поддержку. Это действительно много для меня значит. Скоро увидимся,

– заявил Джейк.

Пол обратился к фанатам после операции: смотрите видео