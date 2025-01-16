Экс-тренер Кличко и Усика будет работать с непобедимым супертяжем из Украины

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко продолжает готовиться к своему следующему поединку. В тренировочный лагерь талантливого боксера приехал культовый тренер Джеймс Али Башир.

Владислав Сиренко сообщил о приезде своего тренера, который ранее работал с Александром Усиком и Владимиром Кличко, у себя в инстаграме. Сейчас украинский боксер находится в немецком Мюнхене, пишет 24 Канал.

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Али Башир будет готовить Сиренко

Украинский супертяжеловес выложил несколько совместных фотографий с Али Баширом и другим наставником Александром Корхой, которые будут готовить Сиренко к следующему бою. Правда, пока неизвестно, кто будет следующим соперником украинца.

Также Сиренко уже успел посетить спортивную базу в Австрии, где ранее тренировались братья Кличко. Владислав заметил, что эта база наполнена победным духом и историей, которая вдохновляет работать еще больше.

Впереди меня ждет финальный и самый ответственный этап моего тренировочного лагеря. Интенсивные тренировки, спарринги и полная концентрация – все ради победы! Мы работаем на максимум, чтобы выйти на ринг в лучшей форме и показать результат. Спасибо всем за вашу поддержку! Ваша вера – мой дополнительный заряд энергии,

– написал боксер.

Сиренко вместе со своими тренерами / Фото из инстаграма Владислава

Справка. За спиной Владислава Сиренко 22 проведенных боя, во всех одержал победы (19 нокаутов).

Победный 2024-й год для Владислава Сиренко

В прошлом 2024-м году Сиренко провел аж три поединка. Все они заканчивались досрочной победой украинца. Сначала Владислав красиво нокаутировал американца Деона Ронни Хейла (2 апреля). Уже 4 июня Сиренко заставил рефери остановить поединок в 4-м раунде после четырех нокдаунов для Кита Барра из США.

А последний третий бой непобедимого украинца в 2024-м состоялся 1 октября. Сиренко нокаутом победил американца Брэндона Кармака в 4-м раунде.