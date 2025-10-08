Экс-чемпион мира Джеймс Тони сделал самоуверенное заявление относительно очных боев против Виталия и Владимира Кличко. Бывший американский боксер уверен в своих разгромных победах над легендами бокса из Украины.

57-летний американский экс-боксер рассказал, что Владимир Кличко знает, какими были бы для него последствия встречи с ним. Джеймс Тони заговорил о победах над обоими Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Что сказал Тони о боях с Кличко?

Джеймс Тони считает, что Кличко-младшему бы понадобилась помощь врача после глазного боя. После чего американский экс-боксер хотел бы разобраться с Виталием, старшим братом Владимир Кличко.

Кличко знал, чем закончился бы бой со мной. После боя ему точно понадобилась бы помощь врача, потому что я жестоко бы поиздевался над ним. Я сначала бы уничтожил одного Кличко, а потом второго,

– заявил Тони.

Ранее Тони в комментарии The Main Event назвал тройку боксеров, которых считает лучшими за Александра Усика. На первое место Джеймс поставил своего звездного земляка Теренса Кроуфорда. За его спиной разместился Дэвид Бенавидес, а топ-3 замкнул чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис.

Интересно, что другая легенда бокса Эвандер Холифилд тоже рассказывал, кто, по его мнению, бы смог одолеть звездных украинских братьев. По его словам, таким бойцом мог бы бы стать Майк Тайсон майк Тайсон.

