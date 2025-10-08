"Знадобилася б допомога лікаря": ексчемпіон світу шокував, що б зробив з Кличком у рингу
- Ексчемпіон світу Джеймс Тоні самовпевнено заявив, що переміг би Віталія та Володимира Кличка, і вважає, що Володимиру знадобилася б допомога лікаря після бою з ним.
- Тоні також назвав трійку боксерів, яких вважає кращими за Олександра Усика, на перше місце ставивши Теренса Кроуфорда, а легенда боксу Евандер Холіфілд вважає, що Майк Тайсон міг би перемогти братів Кличків.
Ексчемпіон світу Джеймс Тоні зробив самовпевнену заяву щодо очних боїв проти Віталія та Володимира Кличка. Колишній американський боксер впевнений у своїх розгромних перемогах над легендами боксу з України.
57-річний американський ексбоксер розповів, що Володимир Кличко знає, якими були б для нього наслідки зустрічі з ним. Джеймс Тоні заговорив про перемоги над обома Кличками, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
Що сказав Тоні про бої з Кличками?
Джеймс Тоні вважає, що Кличку-молодшому б знадобилась допомога лікаря після очного бою. Після чого американський ексбоксер хотів би розібратися з Віталієм, старшим братом Володимир Кличка.
Кличко знав, чим закінчився б бій зі мною. Після бою йому точно знадобилася б допомога лікаря, бо я жорстоко б познущався з нього. Я спочатку би знищив одного Кличка, а потім другого,
– заявив Тоні.
Раніше Тоні у коментарі The Main Event назвав трійку боксерів, яких вважає кращими за Олександра Усика. На першу місце Джеймс поставив свого зіркового земляка Теренса Кроуфорда. За його спиною розмістився Девід Бенавідес, а топ-3 замкнув чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс.
Цікаво, що інша легенда боксу Евандер Холіфілд теж розповідав, хто, на його думку, б зміг здолати зіркових українських братів. За його словами, таким бійцем міг би стати Майк Тайсон.
Хто такий Джеймс Тоні?
У своїй кар'єрі здолав 11 чемпіонів світу. Тоні був чемпіоном світу за версією IBF у різних вагових категоріях: середній (1991 – 1192), другій середній (1193 – 1194) та першій важкій (2003).
На профі-рингу Джеймс здобув 77 перемог (47 – нокаутом), зазнав 10 поразок (дані BoxRec).
У 2017-му році Тоні закінчив кар'єру боксера після перемоги технічним нокаутом над Майком Шеппардом. Джеймс попрощався із профі-рингом у віці аж 48 років.
Фредді Роуч, колишній тренер Кличка, вважає, що саме Тоні був найталановитішим його підопічним.