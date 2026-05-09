Поспособствовал следующему бою Усика: какова роль голливудской звезды Джейсона Стэйтема в боксе

Джейсон Стейтем – один из самых известных голливудских актеров, который специализируется на боевиках. К боксу он имеет непосредственное отношение.

В частности, он поспособствовал тому, что состоится следующий поединок Усика против Верховена, сообщает 24 Канал. Кроме того, он неоднократно посещал поединки с участием украинца.

Как Стейтем помог организовать бой Усика против Верховена?

Заявление о том, что Джейсон Стэйтем активно помог в организации боя Александра Усика против Рико Верховена сделал Дерек Чисора. Он назвал голливудского актера близким другом нидерландского кикбоксера.

Знаете, почему этот бой состоится? Из-за Джейсона Стейтема. Я просто закрою рот и поеду в Египет посмотреть на это,

– отметил Чисора.

Он недвусмысленно добавил, что когда у человека есть деньги, он может сделать все, что угодно. Даже организовать бой где угодно. При таких условиях можно построить что угодно и где угодно. В частности, и ринг среди пирамид.

Поскольку Стейтем и Верховен давние друзья, то в грядущем поединке голливудская звезда, конечно, будет болеть за кикбоксера. Это именно Стейтем годами убеждал Турки Аль-Шейха организовать бой между украинцем и нидерландцем.

Обратите внимание! Турки Аль-Шейх – это один из чиновников Саудовской Аравии, который отвечает за спорт и развлечения. В частности, он способствовал организации боя Усика с Фьюри в Эр-Рияде.

Важно заметить, что Стейтем является горячим сторонником и Александра Усика. В частности, в уже упомянутом противостоянии украинца против Тайсона Фьюри актер поддерживал именно Усика. Видео его реакции на победу украинца в свое время стало вирусным в сети.

Кого еще из украинцев поддерживает Стейтем?

Впрочем Стейтем фанатеет не только от Усика. Летом 2025 года украинец Даниэль Лапин победил Льюиса Эдмондсона. На этом поединке присутствовал и собственно актер Джейсон Стейтем, который поддерживал именно Даниэля Лапина. Об этом свидетельствовала их совместная фотография после боя, которую украинец подписал "Спасибо за поддержку".

В Эр-Рияде, где состоялся бой Усика против Фьюри, Стейтем также присутствовал. Однако его интересовал не только главный поединок вечера, но и андеркард. В частности, с участием украинца Сергея Богачука, который победил Ишмаэля Дэвиса. Голливудский актер за этим боем наблюдал с первого ряда.

