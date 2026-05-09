Поспособствовал следующему бою Усика: какова роль голливудской звезды Джейсона Стэйтема в боксе
- Джейсон Стейтем активно помог в организации боя Усика против Верховена, благодаря его дружбе с Верховеном.
- Стейтем является сторонником украинских боксеров, включая Александра Усика и Даниэля Лапина.
Джейсон Стейтем – один из самых известных голливудских актеров, который специализируется на боевиках. К боксу он имеет непосредственное отношение.
В частности, он поспособствовал тому, что состоится следующий поединок Усика против Верховена, сообщает 24 Канал. Кроме того, он неоднократно посещал поединки с участием украинца.
Интересно Усик может провести самый дорогой бой за последние 30 лет – появились новые детали
Как Стейтем помог организовать бой Усика против Верховена?
Заявление о том, что Джейсон Стэйтем активно помог в организации боя Александра Усика против Рико Верховена сделал Дерек Чисора. Он назвал голливудского актера близким другом нидерландского кикбоксера.
Знаете, почему этот бой состоится? Из-за Джейсона Стейтема. Я просто закрою рот и поеду в Египет посмотреть на это,
– отметил Чисора.
Он недвусмысленно добавил, что когда у человека есть деньги, он может сделать все, что угодно. Даже организовать бой где угодно. При таких условиях можно построить что угодно и где угодно. В частности, и ринг среди пирамид.
Поскольку Стейтем и Верховен давние друзья, то в грядущем поединке голливудская звезда, конечно, будет болеть за кикбоксера. Это именно Стейтем годами убеждал Турки Аль-Шейха организовать бой между украинцем и нидерландцем.
Обратите внимание! Турки Аль-Шейх – это один из чиновников Саудовской Аравии, который отвечает за спорт и развлечения. В частности, он способствовал организации боя Усика с Фьюри в Эр-Рияде.
Важно заметить, что Стейтем является горячим сторонником и Александра Усика. В частности, в уже упомянутом противостоянии украинца против Тайсона Фьюри актер поддерживал именно Усика. Видео его реакции на победу украинца в свое время стало вирусным в сети.
Кого еще из украинцев поддерживает Стейтем?
Впрочем Стейтем фанатеет не только от Усика. Летом 2025 года украинец Даниэль Лапин победил Льюиса Эдмондсона. На этом поединке присутствовал и собственно актер Джейсон Стейтем, который поддерживал именно Даниэля Лапина. Об этом свидетельствовала их совместная фотография после боя, которую украинец подписал "Спасибо за поддержку".
В Эр-Рияде, где состоялся бой Усика против Фьюри, Стейтем также присутствовал. Однако его интересовал не только главный поединок вечера, но и андеркард. В частности, с участием украинца Сергея Богачука, который победил Ишмаэля Дэвиса. Голливудский актер за этим боем наблюдал с первого ряда.
Комментарии экспертов по бою Усика с Верховеном: кратко
- Чемпион по кикбоксингу Донован Виссе заявил, что Рико Верховен всех удивит в поединке против Александра Усика. Он перечислил сильные стороны нидерландца, среди которых менталитет, трудовая этика и работа ног.
- Александр Гвоздик предупредил Александра Усика, что Рико Верховен, хоть и неопытный боксер, но опасный спортсмен. Украинец считает своего соотечественника фаворитом боя, но посоветовал ему быть сосредоточенным с первых секунд.
- Джозеф Паркер также уверен в победе Александра Усика. Впрочем он отмечает преимущество в антропометрии нидерландца, что может стать фактором на ринге.