22-летнего бойца видели в последний раз 3 марта. Через 12 часов тело Джека нашли в реке в районе Шарпхэм-Дроув, сообщает 24 канал со ссылкой на Avon and Somerset Police.

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Детали смерти Эйрса

По данным экспертизы было установлено, что причиной гибели Джека Эйрса стало утопление. На теле 22-летнего боксера не было обнаружено никаких повреждений.

Другие детали трагической смерти талантливого бойца неизвестны. Сейчас местная полиция проводит расследование, чтобы узнать больше обстоятельств гибели парня.

Джек Эйрс занимался боксом в Пирамиде. В боксерском клубе почтили память парня, отметив, что они потеряли талантливого боксера и настоящего воина.