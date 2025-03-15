22-річного бійця бачили востаннє 3 березня. Через 12 годин тіло Джека знайшли у річці у районі Шарпхем-Дроув, повідомляє 24 канал із посиланням на Avon and Somerset Police.

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Деталі смерті Ейрса

За даними експертизи було встановлено, що причиною загибелі Джека Ейрса стало утоплення. На тілі 22-річного боксера не було виявлено жодних пошкоджень.

Інші деталі трагічної смерті талановитого бійця невідомі. Наразі місцева поліція проводить розслідування, щоб дізнатись більше обставин загибелі хлопця.

Джек Ейрс займався боксом у Піраміді. В боксерському клубі вшанували пам'ять парубка, зазначивши, що вони втратили талановитого боксера та справжьного воїна.