Речь идет о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе. Именно его Тони Белью сравнил с "убийцей в современном боксе", пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

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Любимый боксер Тони Белью

Бывший боксер попросил обратить больше внимания на "Танка", который безжалостно уничтожает всех, кто попадается ему на пути.

Мой самый любимый боксер? Это Танк Дэвис. Это просто настоящий убийца в современном боксе, он безжалостен к соперникам. Люди недооценивают его навыки. Но посмотрите то, как он находит моменты для идеальных ударов, люди это иногда не замечают. Дэвис всегда расставляет ловушки и ждет, пока его соперник туда попадет,

– сказал Беллью.

Справка. Джервонта Дэвис до сих пор не знает горького вкуса поражений. В 30-ти проведенных боях американец одержал 30 побед (28 – нокаутом). Это впечатляющая статистика от "Танка". Свой юбилейный бой и круглую победу Дэвис получил против земляка Фрэнка Мартина 15 июня прошлого года, когда нокаутировал соперника.

Отметим, что в карьере Белью тоже не было целой горы поражений. В 34-х поединках Тони оформил 30 побед (20 – нокаутом), один бой закончился ничьей и потерпел три поражения (от Натана Клеверли, Адониса Стивенсона и Александра Усика).

Как раз поражение от украинского боксера поставило точку на яркой карьере Белью. Бой состоялся в 2018-м году и закончился нокаутом от Усика в 8-м раунде.