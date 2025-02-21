Мова йде про чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA Джервонту Девіса. Саме його Тоні Белью порівняв із "вбивцею у сучасному боксі", пише 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

Оце так Дюбуа зірвав титульний бій із Паркером: що сталось та хто замінить "Динаміта"

Улюблений боксер Тоні Белью

Колишній боксер попросив звернути більше уваги на "Танка", який безжально знищує усіх, хто потрапляється йому на шляху.

Мій найулюбленіший боксер? Це Танк Девіс. Це просто справжній вбивця у сучасному боксі, він безжалісний до суперників. Люди недооцінюють його навички. Але подивіться те, як він знаходить моменти для ідеальних ударів, люди це інколи не помічають. Девіс завжди розставляє пастки і чекає, поки його суперник туди потрапить,

– сказав Белью.

Довідка. Джервонта Девіс досі не знає гіркого смаку поразок. У 30-ти проведених боях американець здобув 30 перемог (28 – нокаутом). Це вражаюча статистика від "Танка". Свій ювілейний бій та круглу перемогу Девіс здобув проти земляка Френка Мартіна 15 червня минулого року, коли нокаутував суперника.

Відзначимо, що у кар'єрі Белью теж не було цілої гори поразок. У 34-х поєдинках Тоні оформив 30 звитяг (20 – нокаутом), один бій закінчився нічиєю та зазнав трьох поразок (від Натана Клеверлі, Адоніса Стівенсона та Олександра Усика).

Якраз поразка від українського боксера поставила крапку на яскравій кар'єрі Белью. Бій відбувся у 2018-му році та закінчився нокаутом від Усика у 8-му раунді.