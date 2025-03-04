Чемпион мира хочет подраться с Ломаченко: его команда уже обратилась к Top Rank

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис нацелился на поединок против Василия Ломаченко. Украинский боксер владеет титулами IBO и IBF, которые хочет отобрать дерзкий американец.

Один из представителей команды Джервонты Дэвис уже обратился к Top Rank относительно боя против Василия Ломаченко. 30-летний "Танк" хочет объединить титула, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Хочет объединить титул

Такое желание у Дэвиса появилось после сенсационной ничьей в бою против Ламонта Роуча 1 марта на арене "Barclays Center" в Бруклине. Команда "Танка" включила Ломаченко в список потенциальных соперников.

Однако впоследствии Джервонта заявил, что хочет провести реванш с Роучем, ведь остался недовольным финальным результатом первого поединка. Напомним, что в девятом раунде Дэвис неожиданно стал на колено и побежал в свой угол ринга, чтобы ему протерли лицо. Судья сделал предупреждение американцу, но не отсчитал нокдаун.

После этой мировой Дэвис имеет за своей спиной 31 проведенных поединков, в которых одержал 30 побед (28 – нокаутом). Джервонта до сих пор не знает вкуса поражений.

Отметим, что пока неизвестно, сможет ли Ломаченко продолжить карьеру. У Василия проблемы со спиной, которые не позволили ему выйти в ринг в прошлом году против Шакура Стивенсона.