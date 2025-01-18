Британец проведет поединок с 40-летним Патриком Корте. Бой запланирован на 1 марта 2025 года в английском Борнмуте, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.

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Джойс возвращается в ринг

Джо Джойс высказался относительно своего будущего и планов на 2025 год. В частности, британский боксер затронул тему поединка против Патрика Корте, выразив сомнения, ведь оппонент может сняться.

Я хочу удачно начать год, а дальше будет еще много увлекательных боев. Это ступенька к большему количеству поединков и к громким именам. Мой менеджер и промоутер уже ведут разговоры о следующих шагах. Есть очень много вариантов и потенциальных боев,

– рассказал Джойс.

В последнем бою Джо Джойс проиграл другому британскому боксеру Дереку Чисоре единогласным решением судей. В общем Джойс имеет три поражения в четырех последних противостояниях.