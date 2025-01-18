Британець проведе поєдинок із 40-річним Патріком Корте. Бій заплановано на 1 березня 2025 року в англійському Борнмуті, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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Джойс повертається в ринг

Джо Джойс висловився щодо свого майбутнього та планів на 2025 рік. Зокрема, британський боксер зачепив тему поєдинку проти Патріка Корте, висловивши сумніви, адже опонент може знятись.

Я хочу вдало почати рік, а далі буде ще багато захопливих боїв. Це сходинка до більшої кількості поєдинків і до гучних імен. Мій менеджер і промоутер уже ведуть розмови про наступні кроки. Є дуже багато варіантів і потенційних боїв,

– розповів Джойс.

В останньому бою Джо Джойс програв іншому британському боксеру Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів. В загальному Джойс має три поразки в чотирьох останніх протистояннях.