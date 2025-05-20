Легендарный боксер может провести бой в андеркарде реванша Усик –Дюбуа

В июле 2025 года на "Уэмбли" состоится масштабный вечер бокса. В главном событии в рамках спортивного шоу состоится сумасшедший бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Однако публику перед этим будут разогревать другие бойцы. Стало известно, что легендарный боксер Джо Джойс может провести бой в андеркарде реванша Усик – Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на L`Equipe.

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С кем будет драться Джойс

Джо Джойс может провести бой в андеркарде боя за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Соперником британского боксера может стать Тони Йока.

Ранее боксеры уже встречались между собой в ринге. Это произошло на Олимпийских играх 2016 в Рио, где Йока победил Джойса раздельным решением судей в финале соревнований.

К слову. Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года.

Напомним, что Тони Йока недавно победил Арслана Яллиева на вечере бокса в Париже. Джо Джойс последний раз дрался в апреле в Манчестере, где уступил Филиппу Хрговичу.