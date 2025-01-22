Обидчик Дюбуа может украсть реванш у Усика за абсолютное чемпионство

Даниэль Дюбуа – номер один в списке потенциальных соперников Александра Усика. "Динамит" уже даже бросил вызов непобедимому украинскому чемпиону мира.

Усик согласился дать реванш Дюбуа, но на пути этого боя появляется все больше препятствий. Сначала Даниэлю нужно защитить пояс IBF в своем ближайшем поединке против Джозефа Паркера.

Вот так Джошуа может сорвать реванш Усик – Дюбуа

Еще один боксер, который может помешать реваншу

Теперь сорвать реванш Усик – Дюбуа может известный боксер Джо Джойс. Британец хочет подраться против победителя поединка Дюбуа – Паркер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

Так, я хочу боя за титул. Я буду претендовать на победителя боя Дюбуа – Паркер. Хочу вернуться к большим боям. Смогу ли я снова победить Дюбуа? Посмотрим,

– сказал Джойс.

Справка. Джо Джойс уже выходил в ринг против Даниэля Дюбуа в ноябре 2020-го. Уже на экваторе поединка не выдержал глаз Дюбуа, который почти закрылся после мощных ударов Джойса. В 10-м раунде Дюбуа отказался продолжать поединок, потерпев дебютное поражение в своей карьере.

Отметим, что свое второе поражение Дюбуа получил как раз в бою против Усика. И снова бой не длился все 12 раундов. В 9-й трехминутке Александр одержал победу техническим нокаутом. Также эта встреча запомнилась ударом ниже пояса Усика. Однако были и те, кто обвинили украинца в симуляции, а Дюбуа пробил "чисто".

Также ранее была информация, что реванш Усик – Дюбуа может сорвать Энтони Джошуа, который тоже хочет провести бой против триумфатора поединка между "Динамитом" и Паркером.