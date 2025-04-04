"Жду победы": именитый супертяжеловес высказался о бое против легендарного Джойса

В субботу, 5 апреля, состоится грандиозный вечер бокса в Манчестере. В главном поединке спортивного шоу Филип Хргович сразится против Джо Джойса.

Хорватский боксер поделился мыслями относительно противостояния с британцем. Хргович выразил уверенность в победе над Джойсом, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Дерзкое заявление Хрговича

Филип Хргович высказался в отношении Джо Джойса. Хорватский супертяжеловес назвал британца "Туманом", сделав акцент на его медлительности.

Хргович не понимает, как Джойс собирается его нокаутировать. Однако он считает, что они покажут хороший поединок, который понравится болельщикам.

Жду победы в субботу, хочу нокаутировать его и снова подняться на вершину. Такой план. Мотивация огромная, это точно. Как сказал Фрэнк Уоррен, тот, кто проиграет, окажется в очень сложном положении. Я не хочу проигрывать,

– сказал Хргович.

Напомним, что Филип Хргович заменил Диллиана Уайта, который получил травму за несколько недель до поединка против Джо Джойса. Британец повредил палец на руке.

Напомним, что Хргович последний раз дрался в мае прошлого года. Тогда хорватский супертяжеловес уступил другому британскому боксеру Даниэлю Дюбуа.