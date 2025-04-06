Одна победа в пяти последних боях: Джойс проиграл Хрговичу по решению судей

В ночь на 6-е апреля в английском Манчестере состоялся большой вечер бокса. В главном бою боксерского события сошлись Джо Джойс и Филип Хргович.

Бой на арене "Co-Op Live Arena" организовала промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. На кону поединка стоял пояс WBO International, пишет 24 Канал.

К теме "Будет отлуплен за 3-4 раунда": авторитетный промоутер дал прогноз на бой Джойс – Хргович

Очередное поражение Джойса

С первых секунд боя хорват занял центр ринга и действовал первым номером. Джойс отвечал резкими контратаками и очень много клинчевал. Несмотря на такое начало в пользу Хрговича, именно на его лице первым выступила кровь. Произошло это тогда, когда Филипп во втором раунде немного снизил темп.

Правда, ближе к середине поединка Джо выровнял ситуацию. Боксеры поочередно выбрасывали удары и пропускали не слишком обязательные выстрелы, когда можно было спрятаться в защите. С каждым последующим раундом преимущество перешло к 39-летнему британцу.

Джойс выбрасывал классные комбинации и зажимал Хрговича к канатам, что заставляло хорвата пропускать много ударов. Однако в чемпионских раундах снова было равенство. И Джойс, и Хргович из-за усталости много ошибались.

Видео атаки Джойса

Поэтому победителя боя определяли судейские записки. Интересно, что несмотря на такой поединок все трое судей единогласно отдали победу Филиппу Хрговичу – 97-93, 96-95, 98-92.

Видеообзор боя Джойс – Хргович

Это четвертое поражение в карьере Джо Джойса в 20-ти боях (16 побед, из них 14 были нокаутом). Четырех фиаско британец потерпел в последний пяти поединках. Зато Хргович одержал свою 18-ю победу в 19-ти встречах (14 – нокаутом) при одном поражении.