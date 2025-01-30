Сколько поражений Усик потерпел в любителях: эксперт назвал бой, которого нет ни в одной базе данных

Украинский чемпион мира Александр Усик продолжает быть в центре внимания боксерского сообщества. Спортивный эксперт и обозреватель бокса Джордж Глински высказался о карьере непобедимого украинца.

Специалист принял во внимание не только карьеру Александра Усика в профессионалах, но и выступления украинца на любительском уровне. Джордж Глински отметил безупречную статистику на профи-ринге, которую не смог сохранить в любителях, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Вспомнил ошибку в данных Усика в любителях

Спортивный эксперт насчитал большее количество поражений в любительской карьере Усика, чем указано на большинстве сайтов. По словам Глински, Александр потерпел 16-ти поражений. Однако на порталах все пишут о 15 поражениях украинского боксера на любительском уровне.

Усик объединил все титулы в первом тяжелом весе в июле 2018 года, а затем сделал то же самое в супертяжелом дивизионе, одолев Тайсона Фьюри в напряженном поединке. Эти невероятные достижения принесли ему первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. Сейчас его рекорд составляет 23-0 и он может уйти на пенсию непобедимым, однако ранее Усик имел не менее плодотворную любительскую карьеру и там ему не удалось сохранить безупречную репутацию,

– рассказал обозреватель бокса.

Глински вспомнил слова Усика, который недавно рассказал, что дебютировал в любителях с поражения. То фиаско, которое было в 2002 году, нет ни в одной боксерской базе данных.

Напомним, что 14 поединков Усика в профессионалах заканчивались нокаутом от украинского боксера. В последних двух поединках в 2024-м году фанаты не увидели нокаутов от Александра. Усик дважды победил Тайсона Фьюри по решению судей.

Теперь Усик ждет боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Если Дюбуа сможет защитить свой пояс IBF, то сможет рассчитывать на реванш с Александром.