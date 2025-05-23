Проиграла борьбу онкологии: умерла талантливая боксерша Джорджия Кардинали

День назад 22 мая боксерское сообщество всколыхнуло ужасное известие. Отошла в вечность молодая талантливая талантливая боксерка Джорджия Кардинали.

Последние месяцы жизни Джорджии Кардинали были в борьбе с онкологией. Спортсменка верила в свое выздоровление и победу над ужасной болезнью. Однако, к сожалению, в этой дуэли британская боксерка не вышла победительницей, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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За несколько дней до смерти вышла замуж

Сердце талантливой спортсменки остановилось в возрасте 25 лет.

В своей карьере Джорджия успела провести три поединка в профессионалах, в которых одержала победы. До этого перехода британская боксерка завоевывала медали юниорских соревнований, чемпионатов мира – "серебро" 2017-го и

"бронза" 2018-го.

В инстаграме BOXXER появилось видео в память о Джорджии.

Помним нашу подругу Джорджию О'Коннор и ее бесстрашный боевой дух. Покойся с миром, Джо,

– подписали ролик.

Памятное видео о Джорджии Кардинали

Отметим, что за несколько дней до смерти Джорджия вышла замуж – 9 мая 2025-го года.