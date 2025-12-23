Джонни Нельсон высказался о потенциальной британской битве. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Нельсон о бое Джошуа – Фьюри?

Он не верит в то, что бой состоится, ведь о нем говорили каждый год. Нельсон также отметил, что это самый большой поединок в мире по состоянию на сейчас и каждый из боксеров не имеет титула чемпиона мира.

Это самый большой бой, но пока хотя бы один из них не скажет: "Да, мы сели и договорились", я не верю в это. Я думаю, что это пустые слова,

– сказал Нельсон.

Ранее Фрэнк Уоррен рассказал, когда может состояться бой между Фьюри и Джошуа. Также промоутер назвал условие, при котором "Цыганский король" вернется на ринг.

Когда состоится бой Джошуа – Фьюри?

Уоррен в комментарии Queensberry Promotions заявил, что говорил с Фьюри о возвращении на ринг. Бой "Цыганского короля" против Джошуа может состояться летом следующего года.

"Этот бой состоится летом, в конце лета, потому что он сам сказал, что проведет еще один бой. Тайсон не собирается сидеть сложа руки. Если он собирается драться, то он сам выберет бой. При условии, что Тайсон получит то, о чем просил, это произойдет. Если он этого не получит", – сказал Уоррен.

Джошуа – Фьюри: что известно о поединке?