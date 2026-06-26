Двукратный чемпион мира Джошуа тренировался вместе со своим бывшим соперником Александром Усиком перед боем против Кристиана Пренги 25 июля. Гирн считает, что его боец будет хорошо подготовлен, чтобы победить Фьюри, сообщает Sky Sports.

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Гирн рассказал о Джошуа под руководством Усика

"Фьюри – великолепный боксер, очень умный. Но я уверен, что Джошуа его разгромит", – сказал промоутер.

Он добавил, что уверен в победе Джошуа благодаря подготовке с Усиком

А теперь, когда Энтони работает с Усиком, я ещё больше убеждён в его победе. Будет тяжело, потому что Фьюри – опасный соперник, но Джошуа справится,

– сказал Хирн.

Когда состоится бой Джошуа и Фьюри

Напомним, уже 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа выйдет на ринг против Пренги. После этого поединка британец, скорее всего, встретится со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

В апреле спортсмены официально подписали контракт на бой, который запланирован на осень 2026 года. Местом проведения может стать Великобритания, США или Саудовская Аравия.

Важно, что Джошуа и Фьюри договорились только об одном поединке – опция реванша в соглашении не предусмотрена.