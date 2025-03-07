Экс-промоутер Владимира Кличко назвал украинца "историческим боксером". По мнению Тома Леффлера, болельщики вскоре увидят большое возвращение в ринг "Доктора Стального Молота", пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Леффлер отметил невероятную физическую форму Кличко-младшего и назвал тройку боксеров, из которых стоит выбрать соперника Владимиру.

Речь идет о реванше против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Также промоутер добавил к этой тройке чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа. Хотя последний близок ко второй битве против Александра Усика, которому проиграл техническим нокаутом летом 2023-го года.

К слову. Последний раз Владимир Кличко выходил в ринг в апреле 2017-го года, когда проиграл Джошуа. Перед этим украинец уступил как раз Фьюри. Кличко закончил карьеру на статистике 64 победы (54 – нокаутом) и 5 поражений в 69-ти проведенных боях в профессионалах.

Кличко-младший не спешит возвращаться в ринг, а слухи в прессе только подогревают интригу поклонников бокса. Напомним, что украинец хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.