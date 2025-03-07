Експромоутер Володимира Кличка назвав українця "історичним боксером". На думку Тома Леффлера, уболівальники незабаром побачать велике повернення у ринг "Доктора Сталевого Молота", пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Рекомендовані суперники для Володимира Кличка

Леффлер відзначив неймовірну фізичну форму Кличка-молодшого та назвав трійку боксерів, з яких варто обрати суперника Володимиру.

Мова йде про реванші проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Також промоутер додав до цієї трійки чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа. Хоча останній близький до другої битви проти Олександра Усика, якому програв технічним нокаутом влітку 2023-го року.

До слова. Востаннє Володимир Кличко виходив у ринг у квітні 2017-го року, коли програв Джошуа. Перед цим українець поступився якраз Ф'юрі. Кличко закінчив кар'єру на статистиці 64 перемоги (54 – нокаутом) та 5 поразок у 69-ти проведених боях у професіоналах.

Кличко-молодший не поспішає повертатись у ринг, а чутки у пресі лише підігрівають інтригу прихильників боксу. Нагадаємо, що українець хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.