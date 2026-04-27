Я получу свое, – Джошуа впервые прокомментировал предстоящий бой с Фьюри

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа официально проведет в 2026 году бой против албанца Кристиана Пренги. После этого поединка "Эй-Джея" ждет встреча с Тайсоном Фьюри.

Возвращение Джошуа состоится 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмен впервые поделился ожиданиями от следующих боев, сообщает Matchroom Boxing.

Что Джошуа сказал о следующих боях?

Боксер отметил, что ему понадобилось определенное время, чтобы восстановиться и подготовиться к возвращению на ринг после жуткой аварии в Нигерии в конце 2025 года.

Сегодня – следующий шаг на этом пути. Я рад, что мы договорились о контракте на несколько боев, который начнется 25 июля в Королевстве Саудовская Аравия. Я с нетерпением жду возможности выступить и продолжить с того места, где остановился. Я получу свое. Это точно,

– заявил британец.

Справка. Последний раз Энтони выходил на ринг в декабре 2025 года, когда нокаутировал Джейка Пола. Впоследствии он попал в аварию, в которой погибли двое его тренеров.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри?

Пренга, соперник Джошуа, имеет идеальный рекорд из 20 побед нокаутом и лишь одно поражение в своей профессиональной карьере. 35-летний спортсмен, который стал профессионалом в 2016 году, должен стать промежуточным соперником для "Эй-Джея" перед встречей с Тайсоном Фьюри.

Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил о подписании контракта на бой Джошуа и бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Он состоится в четвертом квартале 2026 года.

"Вы видели твит от Его Превосходительства Турки Аль аш-Шейха, в котором он написал: "Моим друзьям в Великобритании – это произойдет, контракт подписан". И мне сказали, что это означает, что наконец-то состоится большой бой. Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа, это будет шоу Ring Magazine на Netflix в четвертом квартале этого года", – сказал Коппинджер.

Спенсер Браун, менеджер Тайсона, в комментарии talkSPORT сообщил, что Фьюри также планирует провести промежуточный поединок перед тем, как встретиться с Джошуа.

