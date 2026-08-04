"Это слишком": легендарный Льюис вынес жесткий вердикт Джошуа

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился своими мыслями о предстоящем бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Бывший абсолютный чемпион мира считает, что оба боксера уже прошли пик своей карьеры.

В комментарии для The Ring он отметил, что этот поединок был актуален много лет назад, но боксеры все же решили померяться силами, ведь могут заработать большие деньги.

Джошуа и Фьюри – лишь тень самих себя

Хотя Льюис заявил, что каждый из них – уже лишь тень самого себя, он все же отдает предпочтение Фьюри, который недавно досрочно победил Мариуша Ваха, а перед этим в апреле остановил Арсланбека Махмудова.

Нельзя сказать, что кто-то из них сейчас находится в лучшей форме. Фьюри, безусловно, ближе к оптимальной форме, но каждый из них – уже лишь тень самого себя. Я бы отдал предпочтение Фьюри. В двух своих последних поединках он показал больше, чем Джошуа в последнее время,

– заявил Леннокс.

Однако Джошуа, как подчеркнул Льюис, дрался против ютубера Джейка Пола и с малоизвестным албанцем Кристианом Пренгой, который дважды отправлял его в нокдаун.

Британец подчеркнул, что Фьюри – это слишком резкое повышение уровня соперника для Джошуа.

Напомним, Джошуа и Фьюри еще осенью договорились провести бой в 2026 году. По предварительной информации, боксеры встретятся в Нью-Йорке.

Более того, поединок британцев может стать титульным, ведь на этом настаивает менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун.

Кроме того, громкое противостояние принесет спортсменам рекордные гонорары в их карьере, но точные суммы не разглашаются.