Поединок Фьюри и Джошуа могут организовать в США: промоутер озвучил ключевое условие

Осенью ожидается поединок между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Впрочем, окончательное место проведения боя пока ещё не определено.

По словам Эдди Гирна, руководителя Matchroom Boxing, бой между Фьюри и Джошуа может состояться в США. Об этом известный британский промоутер сообщил в эфире The Ariel Helwani Show.

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Состоится ли бой Джошуа – Фьюри в США?

По словам функционера, проведение британского противостояния в Америке станет возможным только в случае финансового пересмотра текущего соглашения с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейхом, который сейчас активно финансирует и организует главные боксерские события мира.

Гирн отметил, что Аль-аш-Шейху придётся выбирать между сиюминутной выгодой и репутационными потерями на родине боксёров.

Ему придётся решить, что для него важнее. Это дополнительные 20 миллионов долларов для удовлетворения эго Уэйта или удар по своему бренду, который он получит в Великобритании, если решит перенести этот бой в США,

– подчеркнул промоутер.

Где может состояться бой Джошуа с Фьюри?

Изначально контракт предусматривал проведение поединка на территории Великобритании, а главным кандидатом на проведение этого боя считался стадион "Уэмбли". Однако Турки Аль-аш-Шейх, выступающий главным финансовым партнером мероприятия, в настоящее время активно рассматривает вариант переноса поединка в США. Такое решение может обеспечить более высокую прибыль и более удобное время для трансляции на платформе Netflix. Среди возможных американских арен наибольшие шансы принять бой имеет Лас-Вегас.

Впрочем, перед очной встречей оба боксёра должны успешно пройти свои ближайшие поединки. Джошуа 25 июля в Саудовской Аравии встретится с Кристианом Пренгой, тогда как Фьюри планирует провести разминочный бой 1 августа в Дублине.