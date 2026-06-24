Джон Фьюри заявил, что Пренга – не тот боксер, о которого Джошуа может споткнуться. Его слова передает talkSPORT Boxing.

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Фьюри сделал прогноз на бой Джошуа – Пренга

Он подчеркнул различия между соперниками, ведь Пренга начинал как кикбоксер и стал профессиональным боксером без предварительного любительского опыта, тогда как Джошуа прошел путь от любительского к профессиональному боксу.

Я знаю, как это работает с кикбоксерами. Я работаю с кикбоксером элитного уровня, и я знаю, насколько трудно было перевести его в бокс. Я просто не думаю, что он будет представлять большую угрозу для "Эй-Джея",

– сказал Фьюри.

Отец "Цыганского короля" прогнозирует, что Джошуа сможет нокаутировать Пренгу.

"Я думаю, он присмотрится к нему. К сожалению, я думаю, что он слишком быстро подставит подбородок. А у "Эй-Джея" разрушительная сила. Так что, как только этот удар попадет, все будет кончено", – сказал он.

Джошуа после боя с Пренгой встретится с Фьюри

Напомним, что Джошуа проведет поединок против Пренги 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. После этого ожидается, что соперником британца станет его соотечественник Тайсон Фьюри.

В апреле спортсмены официально заключили соглашение о бое, который должен состояться уже осенью 2026 года. Местом проведения поединка может стать Великобритания, США или Саудовская Аравия.

Стоит отметить, что Джошуа и Фьюри договорились только об одном бою, поэтому реванша между ними не предусмотрено.