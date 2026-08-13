Бой Джошуа – Фьюри в последний момент оказался под угрозой срыва

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа осенью заключили соглашение о бое, который, по последним данным, должен состояться 20 ноября. Однако Эдди Хирн, промоутер "Эй-Джея", заявил о готовности отменить поединок. Проблемным вопросом в переговорах оказалось место проведения встречи.

Гирн сообщил, что отменит бой Джошуа – Фьюри, если организаторы решат провести его в США, а не в Великобритании, сообщает Boxing News. Промоутер сказал, что все, кроме него и Джошуа, хотят, чтобы поединок состоялся в Нью-Йорке.

Команда Джошуа готова отменить бой с Фьюри

Он отметил, что находится под давлением, а также добавил, что не подписал бы предварительный контракт, если бы бой состоялся в Америке.

Функционер предупредил, что поединок может вообще не состояться, если о его проведении в Нью-Йорке объявят без предварительного подписания официального соглашения.

Обещаю вам: если они объявят об этом бою без соглашения об изменении места проведения, то боя не будет, и мы не блефуем. Мы твердо убеждены, что этот бой должен состояться в Великобритании,

– заявил Хирн.

Команда Джошуа готова отказаться от части финансовой выгоды, лишь бы провести поединок в Великобритании.

"Мы как бы хотим сказать: „Если вы хотите провести это в Америке, вы должны заплатить нам все эти деньги за остальное“, потому что нас на самом деле не волнуют деньги – мы хотим, чтобы это было в Англии. Поэтому мы хотим заработать столько денег, чтобы они просто сказали: "Знаете что, давайте просто проведем это в Англии", – это сценарий нашей мечты", – подытожил Гирн.

Напомним, накануне очного противостояния Фьюри и Джошуа провели промежуточные поединки. Сначала Тайсон 24 июля досрочно победил польского ветерана Мариуша Ваха.

А уже 25 июля свой поединок против Кристиана Пренги провел "Эй-Джей". Британец неожиданно дважды оказался в нокдауне в начале встречи, однако нокаутировал соперника во втором раунде.