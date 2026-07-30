В лагере Усика оценили шансы Джошуа победить Фьюри после двух нокдаунов

Энтони Джошуа накануне отметил свое возвращение на ринг спорной победой над Кристианом Пренгой. Следующим соперником "Эй-Джея" должен стать Тайсон Фьюри, бой с которым был согласован еще в апреле.

Джошуа дважды оказался в нокдауне уже в первом раунде поединка против Пренги, что бросило тень на его шансы в бою с Фьюри. Однако Сергей Лапин, советник Александра Усика, уверен, что "Эй-Джей" победит "Цыганского короля", сообщает iFL TV.

Лапин высказался о бою Джошуа с Фьюри

Функционер, который находился в углу Джошуа во время предыдущего поединка британца, заявил, что команда готова к встрече с Фьюри. Более того, Лапин считает, что "Эй-Джей" может нокаутировать Тайсона.

"Готовы ли мы к бою с Фьюри? Конечно. Два больших имени, два выдающихся бойца. Мы готовы к этому. Я верю в то, что Джошуа сможет нокаутировать Фьюри. Он очень, очень сильно бьет. Это – один из сильнейших панчеров. У него действительно один из самых сильных ударов. Вскоре мы возвращаемся к тренировкам, нам еще есть над чем работать. Ведь мы сотрудничаем всего 7 месяцев, этого мало", – сказал он.

Напомним, бой Джошуа – Пренга длился всего два раунда, за которые британец заработал более 5 миллионов долларов. После двух нокдаунов "Эй-Джей" сумел нокаутировать соперника в конце второго раунда.

Отдельной темой встречи стала работа команды Усика с британским спортсменом. Например, журналист ESPN KnockOut Хулиус Джулианис раскритиковал украинских специалистов и саркастически написал, что Джошуа мог получить такую же помощь от кого-то из друзей.

В то же время британский боксер в супертяжелом весе Ричард Риакпоре считает, что Энтони нужен переводчик для работы с украинскими специалистами.

Добавим, что Джошуа и Фьюри договорились о бое, однако дата и место встречи официально не определены.