Джошуа двічі опинився у нокдауні вже в першому раунді поєдинку проти Пренги, що кинуло тінь на його шанси проти Ф'юрі. Проте Сергій Лапін, радник Олександра Усика, впевнений, що "Ей-Джей" переможе "Циганського короля", повідомляє iFL TV.

Лапін висловився щодо бою Джошуа з Ф'юрі

Функціонер, який був у куті Джошуа під час попереднього поєдинку британця, заявив, що команда готова до зустрічі з Ф'юрі. Ба більше, Лапін вважає, що "Ей-Джей" може нокаутувати Тайсона.

"Чи готові ми до бою з Ф’юрі? Звичайно. Два великі імена, два видатні бійці. Ми готові до цього. Я вірю в те, що Джошуа зможе нокаутувати Ф'юрі. Він дуже, дуже сильно б'є. Це – один із найсильніших панчерів. У нього справді один із найсильніших ударів. Незабаром ми повертаємося до тренувань, нам ще є над чим працювати. Адже ми співпрацюємо лише 7 місяців, цього замало", – сказав він.

Нагадаємо, бій Джошуа – Пренга тривав усього два раунди, за які британець заробив понад 5 мільйонів доларів. Після двох нокдаунів "Ей-Джею" вдалося нокаутувати суперника наприкінці другого раунду.

Окремою темою зустрічі стала робота команди Усика з британським спортсменом. Наприклад, журналіст ESPN KnockOut Хуліус Джуліаніс розкритикував українських фахівців і саркастично написав, що Джошуа міг отримати ідентичну допомогу від когось з друзів.

Водночас британський боксер надважкої ваги Річард Ріакпоре вважає, що Ентоні потрібен перекладач для роботи з українськими фахівцями.

Додамо, Джошуа та Ф'юрі домовилися про бій, проте дата та місце зустрічі офіційно не визначені.