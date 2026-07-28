За цей бій британський надважковаговик заробив близько 4 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 5,3 мільйона доларів), повідомляє The Sportster.

Скільки Джошуа заробив за бій з Пренгою

Бій між Джошуа та Пренгою тривав менше, аніж 6 хвилин. Відтак, за кожну хвилину протистояння гонорар "Ей-Джея" складав понад 666 тисяч фунтів стерлінгів або ж по 2 мільйони за раунд.

Загальний призовий фонд поєдинку сягнув майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 6,6 мільйона доларів). Для Пренги фінансовий підсумок поєдинку став рекордним у кар'єрі: албанець поповнив свій рахунок орієнтовно на 1 мільйон фунтів.

Що цікаво, вихід Джошуа в ринг проти Джейка Пола наприкінці 2025 року приніс британцю у 18 разів більший дохід, аніж бій з Пренгою. Тоді "Ей-Джей" заробив близько 90 мільйонів доларів за загального призового фонду в межах 185 – 200 мільйонів доларів.

Хоча Джошуа здобув перемогу в поєдинку з Пренгою, низка експертів критикують британця за те, що він двічі побував у нокдауні на старті бою.

Зокрема, колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс заявив, що британцю варто негайно завершити кар'єру, аби не ризикувати власним здоров'ям. На його думку, в "Ей-Джея" немає шансів у протистоянні з висхідною зіркою боксу Мозесом Ітаумою.

Водночас Едді Гірн, промоутер Джошуа, пояснив непереконливий виступ свого клієнта тим, що у грудні 2025 року боксер потрапив у ДТП, в якій втратив двох друзів Сіну Гамі та Роберта Латца. Утім Гірн визнав, що в першому раунді бою кар'єра "Ей-Джея" повисла на волосині.

Хай там як, наступний поєдинок Джошуа має відбутися пізніше цього року проти колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі.