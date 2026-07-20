В комментарии для BoxingScene эксперт скептически отозвался о промежуточных боях обоих боксеров: 24 июля Фьюри встретится с 46-летним Мариушем Вахом, а Джошуа 25 июля сразится с албанцем Кристианом Пренгой.

Тедди Атлас объяснил цель боя Джошуа – Фьюри

Как сказал Атлас, обычно такие поединки – "это практически заранее решенное дело".

Я не хочу приуменьшать заслуги тех, кто выходит на ринг, но с практической точки зрения результат этих поединков почти не вызывает сомнений. Ваху 46 лет, и его уже пять раз нокаутировали. Что касается Джошуа и Пренги, то, на мой взгляд, все зависит от самого Джошуа и от того, как долго продлится бой,

– заявил тренер.

Впрочем, он напомнил, что в конце 2025 года Джошуа выжил в смертельной аварии, в которой потерял двух друзей. Поэтому Атлас отметил, что неизвестно, в каком эмоциональном состоянии находится Джошуа после трагедии и как она на него повлияла.

В итоге тренер прогнозирует победу Джошуа и высказал предположение, что "Эй-Джей" может нокаутировать албанца за два раунда.

Комментируя предстоящую встречу Джошуа с Фьюри, Атлас подчеркнул, что этот бой ради денег.

"Энтони проводит лишь второй бой после тяжелого нокаута от Дюбуа, Фьюри дважды проиграл Усику, и оба потерпели поражения в самых важных поединках последних лет. Нельзя отрицать, что сейчас в их выступлениях и карьерах уже заметен спад. Они уже не юноши. Они прошли через много тяжелых боев, и это видно", – резюмировал эксперт.

Короткая информация о бою Джошуа – Фьюри

Напомним, весной Джошуа и Фьюри заключили контракт на бой в четвертом квартале 2026 года. В соглашении между спортсменами нет опции на реванш, поэтому британцы, скорее всего, проведут только один поединок.

Известно, что Энтони и Тайсон могут заработать рекордные гонорары. Однако до сих пор остается открытым вопрос, где состоится один из самых ожидаемых боев этого столетия.

Команда Джошуа настаивает на том, что встреча должна проходить в Лондоне, однако существует вероятность, что бой перенесут в США или Саудовскую Аравию.