Два миллиона за раунд: назвали гонорар Джошуа за бой с Пренгой

Эксчемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа в ночь на 26 июля провел первый бой в 2026 году. "Эй-Джей" нокаутировал Кристиана Пренга во втором раунде, хоть перед тем дважды побывал в нокдауне на старте боя.

За этот бой британский сверхтяжеловес заработал около 4 миллионов фунтов стерлингов (примерно 5,3 миллиона долларов), сообщает The Sportster.

Сколько Джошуа заработал за сражение с Пренгой

Бой между Джошуа и Пренгой длился менее 6 минут. Следовательно, за каждую минуту противостояния гонорар "Эй-Джея" составлял более 666 тысяч фунтов стерлингов или же по 2 миллиона за раунд.

Общий призовой фонд поединка составил почти 5 миллионов фунтов стерлингов (около 6,6 миллиона долларов). Для Пренги финансовый результат поединка стал рекордным в карьере: албанец пополнил свой счет ориентировочно на 1 миллион фунтов.

Что интересно, выход Джошуа в ринг против Джейка Пола в конце 2025 года принес британцу в 18 раз больший доход, чем сражение с Пренгой. Тогда "Эй-Джей" заработал около 90 миллионов долларов из общего призового фонда в пределах 185 – 200 миллионов долларов.

Хотя Джошуа одержал победу в поединке с Пренгой, ряд экспертов критикуют британца за то, что дважды побывал в нокдауне на старте боя.

В частности, бывший чемпион мира Майрис Бриедис заявил, что британцу следует немедленно завершить карьеру, чтобы не рисковать собственным здоровьем. По его мнению, у "Эй-Джея" нет шансов в противостоянии с восходящей звездой бокса Мозесом Итаумой.

В то же время Эдди Гирн, промоутер Джошуа, объяснил неубедительное выступление своего клиента тем, что в декабре 2025 года боксер попал в ДТП, в котором потерял двух друзей Сину Гамми и Роберта Латца. Впрочем, Гирн признал, что в первом раунде боя карьера "Эй-Джея" повисла на волоске.

Как бы там ни было, следующий поединок Джошуа должен состояться позже в этом году против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.