Всех удивило то, почему в списке любимых боксеров Энтони Джошуа отсутствует украинец Александр Усик. Хотя именно с ним британец в последнее время проводил больше всего времени.
Кто входит в список любимых боксеров Энтони Джошуа?
Энтони Джошуа назвал своим самым любимым боксером во всем мире Шакура Стивенсона. Впрочем, ему также нравится смотреть бои Давида Бенавидеса. А еще Джошуа внимательно следит за молодым Мозесом Итаумой.
О нем говорят как о бойце, который станет преемником короля бокса. За кем еще слежу? На самом деле за многими боксерами. У нас очень много молодых спортсменов. Например, Абдулла Мейсон,
– отметил Джошуа.
Он добавил, что все же среди британцев ему больше всего нравится боксер полусреднего веса Кона Уокер и бывший чемпион мира в полулегком весе Ник Болл.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как Джошуа проводил время с Усиком?
Удивляет то, почему в списке любимых боксеров Джошуа отсутствует Александр Усик. Хотя именно с Александром в этом году Энтони провел очень много времени. Британец присоединился к тренировочному лагерю украинца, а впоследствии проводил совместные тренировки с Усиком.
В конце 2026 года Джошуа по приглашению Усика приезжал в Украину. Он был почетным гостем вечера бокса, организованного промоутерской компанией Усика. Кроме того, боксеры вместе посетили мемориал памяти жертв российско-украинской войны и помолились за Украину.