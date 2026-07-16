Усіх здивувало те, що в переліку улюблених боксерів Ентоні Джошуа відсутній українець Олександр Усик. Хоча саме з ним британець в останній період провів найбільше часу.

Хто є в переліку улюблених боксерів Ентоні Джошуа?

Ентоні Джошуа своїм найбільш улюбленим боксером в усьому світі назвав Шакура Стівенсона. Утім також йому подобається дивитись бої Давіда Бенавідеса. А ще Джошуа уважно стежить за молодим Мозесом Ітаумою.

Про нього говорять, як про бійця, який буде наступником короля боксу. За ким ще стежу? Насправді за багатьма боксерами. У нас є дуже багато молодих спортсменів. Наприклад, Абдулла Мейсон,

– зазначив Джошуа.

Він продовжив, що все ж серед британців йому найбільше подобається боксер напівсередньої ваги Кона Вокер і колишній чемпіон світу напівлегкої ваги Нік Болл.

Як Джошуа проводив час із Усиком?

Дивує те, що в переліку улюблених боксерів Джошуа відсутній Олександр Усик. Хоча саме з Олександром цього року Ентоні провів дуже багато часу. Британець долучився до тренувального табору українця, а згодом проводив спільні тренувальні заняття з Усиком.

У березі 2026 року Джошуа на запрошення Усика приїжджав в Україну. Він був почесним гостем вечора боксу промоутерської компанії Усика. Крім того, боксери разом відвідали стіну пам'яті жертв російсько-української війни та помолились за Україну.