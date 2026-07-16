Без Усика: Джошуа назвал своих любимых боксеров

Британский боксер Энтони Джошуа готовится к поединку с Кристианом Пренгой. Он рассказал, почему бои каких боксеров ему нравится смотреть больше всего.

Всех удивило то, почему в списке любимых боксеров Энтони Джошуа отсутствует украинец Александр Усик. Хотя именно с ним британец в последнее время проводил больше всего времени.

Кто входит в список любимых боксеров Энтони Джошуа?

Энтони Джошуа назвал своим самым любимым боксером во всем мире Шакура Стивенсона. Впрочем, ему также нравится смотреть бои Давида Бенавидеса. А еще Джошуа внимательно следит за молодым Мозесом Итаумой.

О нем говорят как о бойце, который станет преемником короля бокса. За кем еще слежу? На самом деле за многими боксерами. У нас очень много молодых спортсменов. Например, Абдулла Мейсон,

– отметил Джошуа.

Он добавил, что все же среди британцев ему больше всего нравится боксер полусреднего веса Кона Уокер и бывший чемпион мира в полулегком весе Ник Болл.

Как Джошуа проводил время с Усиком?

Удивляет то, почему в списке любимых боксеров Джошуа отсутствует Александр Усик. Хотя именно с Александром в этом году Энтони провел очень много времени. Британец присоединился к тренировочному лагерю украинца, а впоследствии проводил совместные тренировки с Усиком.

В конце 2026 года Джошуа по приглашению Усика приезжал в Украину. Он был почетным гостем вечера бокса, организованного промоутерской компанией Усика. Кроме того, боксеры вместе посетили мемориал памяти жертв российско-украинской войны и помолились за Украину.